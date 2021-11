Künstlicher Geruch zur Kontrolle der Lebensmittelqualität

Iberischer Schinken kann jetzt schnell analysiert werden. (Pixabay License) / jrrdixon

Forscher des IBEC in Zusammenarbeit mit der Universität Córdoba haben kürzlich eine Studie veröffentlicht, in der sie Protokolle entwickeln, die den Einsatz einer Technik optimieren, die in der Lage ist, auf molekularer Ebene Substanzen zu analysieren, die im Aroma von Lebensmitteln vorhanden sind, und die es ermöglicht, Schinkenproben von iberischen Schweinen zu unterscheiden, die mit Eicheln oder Futter gefüttert wurden.

Dieser neue Ansatz, bei dem künstliche Intelligenz zur Analyse der Daten eingesetzt wird, wird die Analyse von Aromen vereinfachen und kann sehr nützlich sein, um die Rückverfolgbarkeit und Qualität von Lebensmitteln zu bestimmen und Betrug zu bekämpfen.



Das Aroma von Lebensmitteln ist einer der wichtigsten Indikatoren für ihre Qualität und kann auch Informationen über die Produktionsstufen liefern. Die Analyse von Aromen mit Hilfe moderner Techniken bietet Alternativen zur menschlichen Bewertung und ist ein robustes und zuverlässiges Instrument zur Aufdeckung von Betrug, wie er zum Beispiel auf dem iberischen Schinken-, Olivenöl-, Honig- oder Weinmarkt häufig vorkommt.



Eine der leistungsfähigsten und vielversprechendsten Techniken auf dem Gebiet der Aromacharakterisierung von Lebensmitteln ist die Gaschromatographie-Ionenmobilitätsspektrometrie (GC-IMS), die schnell, effektiv, kostengünstig und leicht zu transportieren ist. Trotz ihrer zahlreichen Vorteile ist die Analyse der mit dieser Methodik erzeugten Rohdaten sehr komplex, was ihre Anwendung einschränkt und erschwert.



Nun haben Forscher um Dr. Santiago Marco, Leiter der Gruppe Signal- und Informationsverarbeitung für Sensorsysteme am IBEC, zusammen mit Forschern der Universität Córdoba unter der Leitung von Dr. Lourdes Arce neue Verfahren für die Analyse von GC-IMS-Daten von Aromen in Lebensmitteln entwickelt, die die Möglichkeit eröffnen, massgeschneiderte Analysatoren zur Überprüfung der Qualität und Authentizität hochwertiger Lebensmittel zu bauen.



In dieser Arbeit, die kürzlich in der Zeitschrift Sensors veröffentlicht wurde, stellen die Forscher eine Methodik vor, die von der Verarbeitung der Rohdaten bis zur endgültigen Charakterisierung der Probe reicht, und zur Validierung der Methode konnten sie anhand von Proben iberischen Schinkens die Fütterung der Schweine (Eichel oder Futter) vorhersagen. Eine neue Methodik, die die Interpretation der Daten erleichtert Gegenwärtig wird die Aromaanalyse in der Lebensmittelindustrie hauptsächlich durch menschliche Panels durchgeführt, bei denen Experten in der Identifizierung und Klassifizierung bestimmter aromatischer Merkmale geschult sind. Dies ist jedoch eine teure und sehr subjektive Methode, die die Reproduzierbarkeit und Zuverlässigkeit der Ergebnisse erschwert.



Eine Alternative ist der Einsatz von Geräten und Methoden, die die chemische Zusammensetzung der Probe analysieren und detaillierte und zuverlässige Informationen über bestimmte Aromen liefern.



Als Hybridtechnik bietet GC-IMS viele Vorteile, erzeugt aber auch hochkomplexe Daten mit Tausenden von Signalen, die eine umfangreiche Vorverarbeitung und eine ausgeklügelte Extraktion von Informationen über die Aromaeigenschaften erfordern.



Deshalb schlagen Forscher und Ingenieure jetzt einen vollständigen Arbeitsablauf vor, der von der Analyse der Proben (Probenahme und GC-IMS-Protokoll) bis zur Interpretation der Daten (Datenvorverarbeitung und künstliche Intelligenz) reicht und sowohl die Qualität der Daten als auch den endgültigen Nachweis flüchtiger Verbindungen verbessert.

publiziert: Montag, 15. November 2021 / 15:20 Uhr